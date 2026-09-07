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«Всё очень плохо». Радимов – об игре «Спартака» в последних матчах РПЛ

«Всё очень плохо». Радимов – об игре «Спартака» в последних матчах РПЛ
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о «Спартаке» после поражения в матче с «Динамо» (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

«Что касается «Спартака», то я не ожидал, что по ним настолько сильно ударит потеря Барко. В плане креатива без него всё очень плохо. У «Спартака» были хорошие матчи на старте сезона, но сейчас они идут по наклонной», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После победы над «Зенитом» со счётом 2:0 «Спартак» дважды потерял очки в РПЛ, сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1) и уступив «Динамо» (1:2). На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ, записав в свой актив 13 очков.

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