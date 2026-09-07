«Футбол надо понимать, ребята!». Губерниев – о дебюте Мостового за «Локомотив»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил дебют российского нападающего Андрея Мостового за «Локомотив». В дебютном матче с «Балтикой» форвард забил гол и принёс команде победу со счётом 1:0. Ранее Губерниев заявлял, что Мостовой принесёт пользу «Локомотиву».

«Как авторитетный футбольный обозреватель блестяще предвосхитил игру Мостового за «Локомотив»!!! Гол Андрея и победа над «Балтикой»!!! Футбол надо понимать, ребята!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Мостовой перешёл в московскую команду из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды.

После этой игры «Балтика» с 10 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Локомотив» с шестью очками находится на 13-м месте.