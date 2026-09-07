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«Футбол надо понимать, ребята!». Губерниев – о дебюте Мостового за «Локомотив»

«Футбол надо понимать, ребята!». Губерниев – о дебюте Мостового за «Локомотив»
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил дебют российского нападающего Андрея Мостового за «Локомотив». В дебютном матче с «Балтикой» форвард забил гол и принёс команде победу со счётом 1:0. Ранее Губерниев заявлял, что Мостовой принесёт пользу «Локомотиву».

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06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Как авторитетный футбольный обозреватель блестяще предвосхитил игру Мостового за «Локомотив»!!! Гол Андрея и победа над «Балтикой»!!! Футбол надо понимать, ребята!!!» — написал Губерниев на своей странице в телеграм-канале.

Мостовой перешёл в московскую команду из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды.

После этой игры «Балтика» с 10 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Локомотив» с шестью очками находится на 13-м месте.

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