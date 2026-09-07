Спаллетти прокомментировал спасения «Ювентуса» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 3-го тура Серии А с «Миланом». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Это фундамент, на котором стоит строить дальнейшую работу, ведь мы показали качественную игру, «Ювентус» постоянно давил и пытался увеличить темп даже при счёте 0:0. У нас были правильные намерения, но очевидно, что нам нужно улучшить принятие решений и не спрашивать разрешения в таких матчах. Нельзя ждать приглашения, нужно идти туда и брать игру в свои руки.

Я не знаю, является ли это проблемой, но Ник Вольтемаде обладает этим качеством в штрафной, так что он может быть адресатом для передач. Что касается Коло Муани, я буду следовать этим путём и в конце посмотрим, куда он нас приведёт. Я выбираю Коло Муани нападающим и буду придерживаться этого выбора до конца сезона. Когда дойдём до этого момента, увидим, где мы будем.

Когда мы оказывались в последней трети поля, пытаясь прорвать их оборонительную линию, — вот здесь нам нужно прибавлять. Нам также нужно улучшить создание моментов, потому что мы бывали в этих позициях много раз, и нам просто нужен был мяч на 5 см выше или под правую ногу вместо левой. Это мелкие детали, которые могут сделать разницу.

Команда нашла силы продолжать давление, потому что не заслуживала уступать в счёте, сохранила ту же решимость и настрой, за что была вознаграждена ответным голом. «Милан» — отличная команда, и от этого никуда не деться. Мы можем стать великой командой, как показали и сейчас, так что я верю и благодарю игроков за то, что они продемонстрировали», — сказал Спаллетти в интервью после матча.