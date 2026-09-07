«Я не шоумен». Артём Довбик прокомментировал бурное празднование своего гола в Серии А

Нападающий «Болоньи» Артём Довбик поделился эмоциями после первого гола за итальянский клуб. Украинец отличился в матче 3-го тура Серии А с «Сассуоло», который завершился со счётом 2:2.

«Я очень счастлив из-за этого первого гола, особенно потому, что он принёс ничью. Но одновременно я разочарован результатом, поскольку одного очка нам недостаточно. Мы должны продолжать работать, верить в себя и думать о следующем матче. Сейчас я чувствую себя хорошо. Возможно, в начале сезона я ещё не был готов на 100% и мне требовалось время, чтобы набрать форму, но теперь всё в порядке.

С Пикколи играть действительно легко. У нас нет никаких проблем, поскольку мы преследуем одну цель — забивать голы и приносить пользу «Болонье».

Что касается празднования, это был очень эмоциональный момент. В прошлом сезоне я не играл из-за травмы, поэтому возвращение к голам позволило мне окончательно почувствовать, что я действительно вернулся. Я не шоумен, это празднование действительно шло от сердца», — сказал Довбик в интервью, слова которого приводит Tuttomercatoweb.

Напомним, после взятия ворот Довбик снял футболку и получил за это жёлтую карточку.