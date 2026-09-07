Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашёл новый клуб

35-летний нидерландский полузащитник Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в «Аль-Иттихад». Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х. По его информации, футболист уже проходит медицинское обследование перед оформлением трансфера.

Стороны договорились о контракте по формуле «1+1» — соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год. Переход состоится на правах свободного агента.

Ранее Вейналдумом интересовался «Челси», однако лондонский клуб в итоге отказался от идеи подписания нидерландца.

Последним клубом Вейналдума был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул этим летом. За карьеру полузащитник также выступал за «Фейеноорд», ПСВ, «Ньюкасл», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Рому». В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

После опубликования данного инсайда «Аль-Иттихад официально» объявил о переходе футболиста.