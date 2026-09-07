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Михаил Мудрик прокомментировал свой дебют за «Тоттенхэм»

Михаил Мудрик прокомментировал свой дебют за «Тоттенхэм»
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Вингер «Тоттенхэма» Михаил Мудрик поделился эмоциями после первого официального матча за лондонский клуб.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

25-летний украинец появился на поле во встрече 3-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест». Мудрик вышел на замену на 74-й минуте, сменив Матиса Теля. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Нет лучшего чувства, чем возвращение на поле. Первые минуты в новых цветах. Спасибо за поддержку. Дальше — больше», — написал Мудрик в сторис в одной из соцсетей.

До этого украинец не принимал участия в официальных встречах с ноября 2024 года. Его последним матчем перед дисквалификацией стала игра «Челси» с «Хайденхаймом» в Лиге конференций, в которой Мудрик забил один из голов лондонской команды.

Летом Мудрик перебрался из «Челси» в «Тоттенхэм» на правах аренды. Соглашение предусматривает возможность полноценного перехода футболиста за £ 75 млн.

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