Экс-тренер «Спартака» Ваноли близок к назначению в «Фиорентину» — Романо

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил о возможном возвращении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Фиорентины».

По данным источника, руководство клуба вступило в переговоры с 54-летним специалистом. Ваноли достиг устной договорённости с клубом и готов вернуться на пост в ближайшее время. Итальянец уже тренировал команду в сезоне-2025/2026, по итогам которого флорентийцы заняли 15-ю строчку в чемпионате Италии, после чего специалист покинул свой пост.

Ранее клуб из Флоренции уволил Фабио Гроссо, занимавшего эту должность с июня. Под руководством Гроссо команда проиграла три стартовых матча Серии А и оказалась на последнем 20-м месте турнирной таблицы. Ваноли в своей тренерской карьере известен работой в «Торино», «Венеции» и московском «Спартаке».