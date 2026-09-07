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Арда Туран оценил готовность «Шахтёра» к Лиге чемпионов, упомянув «Донбасс Арену»

Арда Туран оценил готовность «Шахтёра» к Лиге чемпионов, упомянув «Донбасс Арену»
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Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран рассказал о состоянии команды перед стартом в основном этапе Лиги чемпионов. Первый матч клуб проведёт 10 сентября в гостях у ПСВ.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вчера мы как раз составляли план до конца сентября, до паузы на сборные, и могу вас заверить, что там даже не так много места в графике, чтобы поспать. Однако мы должны выложиться на максимум, в первую очередь ради людей, которые продолжают жить в этих реалиях — и это то, что мы можем сделать.

Это наша мечта, и действительно будет непросто, как минимум потому, что придётся играть домашние матчи за тысячи километров от родного дома. Могу заверить, что если бы мы играли на «Донбасс Арене», я бы ставил целью финиш в восьмёрке лучших.

Для нас основная задача — представить Украину в Лиге чемпионов. В какой-то степени мои игроки до сих пор не настолько готовы, как мне бы хотелось видеть в идеале: нам не хватает