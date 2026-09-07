Стало известно, в какой европейский клуб хотел летом перейти Карим Бензема

Карим Бензема этим летом рассматривал вариант возвращения в «Лион», сообщает L’Équipe. Французский клуб интересовался 38-летним нападающим, однако договориться о переходе тогда не удалось.

Главным препятствием был контракт Бензема с «Аль-Хилялем». 31 августа форвард прекратил сотрудничество с саудовской командой и стал свободным агентом.

При этом у Бензема сохраняются обязательства перед чемпионатом Саудовской Аравии. Он является его амбассадором до 2030 года и должен выполнять условия соглашения. По информации L’Équipe, это может ограничить возможность футболиста продолжить карьеру за пределами Саудовской Аравии.

PIF, который контролирует ведущие клубы страны, не разрешает звёздам с подобными соглашениями выступать в других национальных чемпионатах.

На этом фоне французское издание допускает, что нападающий может вскоре принять решение о завершении карьеры.

Напомним, в составе «Аль-Хиляля» Бензема провёл 16 матчей, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.