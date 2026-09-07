«Убирайтесь домой». Фанаты «Валенсии» устроили акцию протеста после 0:5 от «Барселоны»

Болельщики «Валенсии» провели акцию протеста против руководства и футболистов команды после домашнего поражения от «Барселоны» (0:5) в матче чемпионата Испании. Об этом сообщает издание AP News.

По информации источника. после игры у стадиона «Месталья» собрались несколько тысяч человек. Фанаты назвали игроков «наёмниками», а также потребовали от президента клуба Киата Лима и владельца Питера Лима «убираться домой». Отмечается, что часть ультрас-групп покинула трибуны в начале встречи. Игроков и тренера Карлоса Корберана освистали со стартовым свистком, а по окончании матча на арене раздались громкие выкрики недовольства.

Киат Лим занимает пост президента «Валенсии» с 2025 года. По информации испанских СМИ, этот матч стал для него первым посещением игры на «Месталье». Это третье поражение команды подряд после ничьей на старте сезона. За четыре тура клуб забил один гол, занимает последнее место в турнирной таблице.