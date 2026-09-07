«Спартак» продолжает переговоры по трансферу вингера сборной Мексики — Claro Sports

Московский «Спартак» заинтересован в переходе 27-летнего вингера «Гвадалахары» Роберто Альварадо. Красно-белые уже сделали мексиканскому клубу предложение примерно на € 10 млн, сообщает Claro Sports.

По информации источника, переговоры между клубами продолжаются. При этом речь идёт именно об интересе и предложении «Спартака» — сделка пока не согласована.

Альварадо выступает за «Гвадалахару» с 2022 года. В нынешнем сезоне мексиканец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в семи матчах.

Роберто также принимал участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Мексики. Его контракт с «Гвадалахарой» рассчитан до 2029 года.

По данным Claro Sports, первоначальное предложение «Спартака» не полностью устроило мексиканскую сторону, поэтому клуб из Москвы может попытаться улучшить условия сделки. Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн.