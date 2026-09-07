Рафаэл Леау: «Галатасарай» создан для того, чтобы обыгрывать большие команды

Новоиспечённый вингер «Галатасарая» Рафаэл Леау высказался о клубе.

«Я всегда знал о «Галатасарае». Это большой клуб. Здесь играли великие легенды — Дрогба, Хаджи, Снейдер и другие. Кроме того, этот клуб создан для того, чтобы обыгрывать большие команды из других чемпионатов и сильнейшие клубы в Лиге чемпионов. Я считаю, что клуб всегда должен быть на самом высоком уровне», — сказал Леау в интервью, слова из которого приводит Fanatik.

Леау перешёл в «Галатасарай» из «Милана» в летнее трансферное окно. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 50 млн.