Фабрицио Романо сообщил новый клуб Хакима Зиеша, являющегося свободным агентом

Марокканский полузащитник Хаким Зиеш во вторник прибудет в Бразилию для завершения перехода в «Ботафого». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, стороны уже достигли договорённости по трансферу. Зиеш присоединится к «Ботафого» на правах свободного агента после ухода из марокканского «Видада». Ожидается, что футболист подпишет контракт с бразильским клубом после прибытия в страну.

Хаким Зиеш ранее выступал за «Челси», «Галатасарай», «Аякс», «Твенте» и другие клубы. На данный момент игроку 33 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в € 2,2 млн.