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Джейми Варди сделал первое заявление после перехода в «Бёрнли»

Джейми Варди сделал первое заявление после перехода в «Бёрнли»
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Форвард Джейми Варди поделился эмоциями после перехода в «Бёрнли».

«Я очень рад стать игроком «Бёрнли». Это клуб с большой историей и невероятными фанатами. Они заслуживают команду, которая будет достойно представлять их и весь город. С нетерпением жду возможности выйти на поле и помочь «Бёрнли» двигаться вперёд», — сказал Варди клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне 39-летний форвард защищал цвета «Кремонезе». В 29 матчах он забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

После пяти туров вылетевший по итогам прошлого сезона из английской Премьер-лиги «Бёрнли» занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа с двумя очками.

Напомним, о трансфере было объявлено вчера, 6 сентября. Впервые Варди громко заявил о себе, выступая за «Лестер» и выиграв с клубом АПЛ.

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Новости. Футбол
  • 7 сентября 2026