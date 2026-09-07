Джейми Варди сделал первое заявление после перехода в «Бёрнли»

Форвард Джейми Варди поделился эмоциями после перехода в «Бёрнли».

«Я очень рад стать игроком «Бёрнли». Это клуб с большой историей и невероятными фанатами. Они заслуживают команду, которая будет достойно представлять их и весь город. С нетерпением жду возможности выйти на поле и помочь «Бёрнли» двигаться вперёд», — сказал Варди клубной пресс-службе.

В прошлом сезоне 39-летний форвард защищал цвета «Кремонезе». В 29 матчах он забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

После пяти туров вылетевший по итогам прошлого сезона из английской Премьер-лиги «Бёрнли» занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа с двумя очками.

Напомним, о трансфере было объявлено вчера, 6 сентября. Впервые Варди громко заявил о себе, выступая за «Лестер» и выиграв с клубом АПЛ.