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Семшов рассказал, чего не хватает «Локомотиву» в этом сезоне, упомянув Батракова

Семшов рассказал, чего не хватает «Локомотиву» в этом сезоне, упомянув Батракова
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, чего не хватает московскому «Локомотиву» в текущем сезоне чемпионата России.

«Игрокам «Локомотива» нужно время. Когда Батракова вписывали в состав команды, вокруг него были опытные футболисты. Сейчас они ушли. В «Локомотиве» теперь нет «дядек», которые могли бы помочь молодым и повести за собой. Есть неплохие игроки, но нет лидера. Для Батракова наставником был Баринов. Сейчас такого игрока в команде нет, хотя есть неплохой состав, которому нужно обрасти мясом», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал шесть очков в семи матчах РПЛ и занимает 13‑е место в турнирной таблице.

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