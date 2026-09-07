Гладышев отреагировал на свой гол и удаление Тюкавина в матче «Динамо» — «Спартак»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев поделился эмоциями после матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
— Эмоции топовые, просто зашкаливают. Это лучший наш матч в сезоне.
— Расскажи про свой гол.
— После потери начали прессинговать. Я мог покатить партнёру, но рискнул и пробил. Так получилось. Там главное попасть было.
— «Спартак» не смог ничего сделать во втором тайме.
— Мы прочитали соперника. Мы знали, что они будут делать. Они свалились на длинные передачи, и тут главное было подбирать мяч. Вся команда была «эмейзинг».
— Удаление Тюкавина могло стать переломным.
— Мне кажется, что соперник начал его блокировать. Тюкавин не специально его толкнул или задел. Я не понял до конца, что случилось, — сказал Гладышев в эфире «Матч ТВ».
После семи матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 13 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место.