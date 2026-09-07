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Галактионов высказался о проблемах выездных матчей с «Балтикой», упомянув Талалаева

Галактионов высказался о проблемах выездных матчей с «Балтикой», упомянув Талалаева
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о сложных выездных матчах с калининградской «Балтикой» после победы своей команды в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

— Какие ассоциации у вас с выездными матчами с «Балтикой»?
— Я ещё перед матчем говорил, что мы понимаем стилистику игры соперников, неоднократно встречались с ними и в кубковых матчах, и в чемпионате. Её тренерский штаб Андрея Викторовича Талалаева придерживается достаточно давно, и это приносит определённый результат. «Балтика» — качественная команда. Что же касается нашей игры, то нам сегодня необходимо было побеждать. И мы заработали важнейшие три очка. Честь и хвала ребятам за то, что они сумели проявить себя. О качестве игры говорить сложно: было много нервозности, большое количество ошибок. Но прежде всего хотелось бы поблагодарить команду за самоотверженность и игровую дисциплину. Сегодня мы были вместе до конца, верили в успех и победили. Возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что мы с самого начала понимали, насколько тяжело играть на выезде в Калининграде, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.