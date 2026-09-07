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Тренер «Динамо» Шварц ответил на вопрос о возможной встрече с Кураньи, упомянув Овечкина

Тренер «Динамо» Шварц ответил на вопрос о возможной встрече с Кураньи, упомянув Овечкина
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о встрече с легендой бело-голубых Кевином Кураньи, который недавно прибыл в Москву.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

— В Москву приехал Кевин Кураньи, уже успели с ним встретиться?
— Мы знакомы с ним и находимся в хорошем контакте. Кевин забил за «Динамо» много голов и является легендой команды. Но пока мы не встречались, потому что у нас был очень напряжённый график на этой неделе. Здорово, что клуб приглашает на стадион таких легенд, потому что это очень важно для его идентичности и болельщиков. До этого на матчи приходил Александр Овечкин, сегодня приехал Кураньи – всегда здорово видеть таких людей на нашем стадионе, — приводит слова Шварца официальный сайт бело-голубых.

Напомним, в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Динамо» победило «Спартак» (2:1).

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