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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 7 сентября

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 7 сентября
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Сегодня, 7 сентября, состоится заключительный матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 7 сентября (время московское):

19:30. «Рубин» — «Ахмат».

После семи матчей РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков в семи встречах. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набравший 13 очков в шести матчах. «Рубин» — восьмой (девять очков), «Ахмат» — 12-й (шесть).

Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (четыре) и воронежский «Факел» (два).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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