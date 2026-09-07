Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, состоится заключительный матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 7 сентября (время московское):

19:30. «Рубин» — «Ахмат».

После семи матчей РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков в семи встречах. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набравший 13 очков в шести матчах. «Рубин» — восьмой (девять очков), «Ахмат» — 12-й (шесть).

Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (четыре) и воронежский «Факел» (два).