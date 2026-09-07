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«Рубин» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30 мск

«Рубин» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 7 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков по итогам шести матчей. «Ахмат» — 12-й. В активе грозненцев шесть очков.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (19 очков), второе место занимает ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (13).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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