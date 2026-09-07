«Интер» продлил контракт с 21-летним нападающим Эспозито

Итальянский «Интер» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Франческо Пио Эспозито.

«ФК «Интер» Милан рад сообщить о продлении контракта с Франческо Пио Эспозито: нападающий 2005 года рождения останется в составе «нерадзурри» до 30 июня 2032 года», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне итальянской Серии А 21-летний Франческо Пио Эспозито провёл три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2026/2027. Команда набрала девять очков за два матча. «Интер» является действующим чемпионом страны.