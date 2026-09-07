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Видеообзор матча 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

Видеообзор матча 7-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»
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Накануне состоялся матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Динамо» в