«Челси» стал первым клубом в АПЛ, забившим в первые пять минут первых трёх матчей сезона

Английский «Челси» стал первым клубом в истории Премьер-лиги, забившим гол в первые пять минут первых трёх матчей сезона. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

Игроки «Челси» отличились в первые пять минут матчей с «Фулхэмом» (3:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсеналом» (1:2). В ворота «Фулхэма» на первой минуте забил нападающий Жоао Педро, в ворота «Брайтона» — на четвёртой минуте полузащитник Ромео Лавиа, в ворота «Арсенала» — на второй минуте нападающий Морган Роджерс.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2026/2027. Команда набрала шесть очков за три матча.