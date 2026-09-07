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«Локомотив» одержал первую победу с мая, серия замкнулась на матчах с «Балтикой»

«Локомотив» одержал первую победу с мая, серия замкнулась на матчах с «Балтикой»
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Московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» (1:0) в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, одержав первую победу с мая 2026 года. Примечательно, что предыдущая победа случилась во встрече с «Балтикой» (1:0) в 29-м туре чемпионата России прошлого сезона.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

Таким образом, серия без побед «Локомотива» во всех турнирах составила 10 матчей. Победа в игре с «Балтикой» стала для железнодорожников первой в текущем сезоне-2026/2027.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала шесть очков за семь матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (19).

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