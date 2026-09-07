Вратарь «Динамо» Расулов высказался об удалении Тюкавина в матче со «Спартаком»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов высказался об удалении форварда бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра прошла 6 сентября в Москве. Столичное дерби завершилось победой «Динамо» со счётом 2:1. Тюкавин заработал удаление в середине второго тайма.

«Я не судья и не знаю трактовок. Левников сразу показал красную Тюкавину. Послушал VAR, где это подтвердили, как я понял. Наверное, это удаление. Но я не