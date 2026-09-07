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Вратарь «Динамо» Расулов высказался об удалении Тюкавина в матче со «Спартаком»

Вратарь «Динамо» Расулов высказался об удалении Тюкавина в матче со «Спартаком»
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов высказался об удалении форварда бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра прошла 6 сентября в Москве. Столичное дерби завершилось победой «Динамо» со счётом 2:1. Тюкавин заработал удаление в середине второго тайма.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

«Я не судья и не знаю трактовок. Левников сразу показал красную Тюкавину. Послушал VAR, где это подтвердили, как я понял. Наверное, это удаление. Но я не