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«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Балтикой» до шести игр

«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Балтикой» до шести игр
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Московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» (1:0) в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники продлили беспроигрышную серию в матчах с «Балтикой» до шести игр во всех турнирах.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

В составе «Локомотива» единственный гол забил нападающий Андрей Мостовой на 85-й минуте. В последний раз «Локомотив» проиграл «Балтике» в матче Фонбет Кубка России 14 марта 2024 года — 1:1, 6:7 пен.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала шесть очков за семь матчей. «Балтика» располагается на седьмой строчке, заработав 10 очков. На первом месте находится «Краснодар» (19).

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