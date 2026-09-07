«Локомотив» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Балтикой» до шести игр

Московский «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику» (1:0) в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники продлили беспроигрышную серию в матчах с «Балтикой» до шести игр во всех турнирах.

В составе «Локомотива» единственный гол забил нападающий Андрей Мостовой на 85-й минуте. В последний раз «Локомотив» проиграл «Балтике» в матче Фонбет Кубка России 14 марта 2024 года — 1:1, 6:7 пен.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала шесть очков за семь матчей. «Балтика» располагается на седьмой строчке, заработав 10 очков. На первом месте находится «Краснодар» (19).