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«Нет дыма без огня». В «Балтике» подтвердили интерес к форварду из РПЛ

«Нет дыма без огня». В «Балтике» подтвердили интерес к форварду из РПЛ
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил интерес клуба к форварду «Ростова» Егору Голенкову. Однако функционер дал понять, что говорить о трансфере Голенкова как о свершившемся факте пока преждевременно.

— До 10 сентября, когда закроется трансферное окно, остаётся мало времени. Будут ли приобретения?
— Мы работаем над тем, чтобы были трансферы на вход, и надеюсь, что «Балтику» за это время никто не покинет.

— Правда, что Егор Голенков переходит в «Балтику»?
— Не могу комментировать то, что не произошло. Но нам интересен этот футболист, и нет дыма без огня, — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация, что Голенков перейдёт в «Балтику» за 150 млн рублей.

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