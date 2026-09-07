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Тренер «Милана» Аморим: мы не заслужили победу, скорее, «Ювентус» не заслужил поражения

Тренер «Милана» Аморим: мы не заслужили победу, скорее, «Ювентус» не заслужил поражения
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Главный тренер итальянского «Милана» Рубен Аморим прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:1).

Италия — Серия А . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Сиссе – 68'     1:1 Гатти – 90+2'    

«Если честно, мы не заслужили победу, или, скорее, «Ювентус» не заслужил поражения. Мы старались играть в свою игру, но плохо владели мячом. В первом тайме у нас были моменты, когда мы контролировали игру, но потом стали часто терять мяч, играли плохо, но, опять же, мы работаем вместе уже два месяца. Нам нужно играть лучше, но нам нужно время, это была сложная игра для нас.

У нас есть индивидуальные качества, но самые важные вещи — это простые вещи: то, как мы принимаем и передаём мяч — основы футбола, сегодня мы были не так хороши», — приводит слова Аморима Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.

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