«Милан» забил «Ювентусу» в Серии А впервые за семь последних матчей

Итальянский «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 3-го тура чемпионата страны со счётом 1:1. Таким образом, «Милан» забил «Ювентусу» в Серии А впервые за семь последних матчей.

В составе «Милана» отличился полузащитник Альфаджо Сиссе на 68-й минуте. За «Ювентус» забил защитник Федерико Гатти на 90+2-й минуте. В шести предыдущих матчах в Серии А команды четыре раза сыграли вничью со счётом 0:0 и дважды победил «Ювентус» — 2:0 и 1:0.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала семь очков за три матча. «Милан» находится на третьей строчке, заработав семь очков.