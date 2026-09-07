15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» забил «Ювентусу» в Серии А впервые за семь последних матчей

«Милан» забил «Ювентусу» в Серии А впервые за семь последних матчей
Комментарии

Итальянский «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 3-го тура чемпионата страны со счётом 1:1. Таким образом, «Милан» забил «Ювентусу» в Серии А впервые за семь последних матчей.

Италия — Серия А . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Сиссе – 68'     1:1 Гатти – 90+2'    

В составе «Милана» отличился полузащитник Альфаджо Сиссе на 68-й минуте. За «Ювентус» забил защитник Федерико Гатти на 90+2-й минуте. В шести предыдущих матчах в Серии А команды четыре раза сыграли вничью со счётом 0:0 и дважды победил «Ювентус» — 2:0 и 1:0.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала семь очков за три матча. «Милан» находится на третьей строчке, заработав семь очков.

Материалы по теме
«Милан» ошарашил «Ювентус» одним ударом в створ! Но на 90+2-й у Турина нашёлся свой герой
«Милан» ошарашил «Ювентус» одним ударом в створ! Но на 90+2-й у Турина нашёлся свой герой