«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью пять раз за последние шесть матчей в Серии А

Итальянские «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата страны со счётом 1:1. Это пятый ничейный результат в шести последних матчах команд в Серии А. Предыдущие четыре матча, которые завершились вничью, закончились со счётом 0:0.

В составе «Милана» отличился полузащитник Альфаджо Сиссе на 68-й минуте. За «Ювентус» забил защитник Федерико Гатти на 90+20-й минуте.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала семь очков за три матча. «Милан» находится на третьей строчке, заработав семь очков. На первом месте располагается «Рома», у которой девять очков.