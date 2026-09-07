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35-летний Жоржиньо Вейналдум стал игроком «Аль-Иттихада»

35-летний Жоржиньо Вейналдум стал игроком «Аль-Иттихада»
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Саудовский «Аль-Иттихад» в социальной сети Х сообщил о подписании контракта с 35-летним нидерландским полузащитником Жоржиньо Вейналдумом.

«Вейналдум присоединился к «Аль-Иттихаду», — написано в сообщении клуба.

Предыдущим клубом Жоржиньо Вейналдума был саудовский «Аль-Иттифак», за который он выступал с 2023 года. Ранее Вейналдум играл за итальянскую «Рому», французский «Пари Сен-Жермен», английские «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед», нидерландские ПСВ и «Фейеноорд». Со сборной Нидерландов полузащитник стал бронзовым призёром чемпионата мира 2014 года и серебряным призёром Лиги наций УЕФА 2019 года.

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