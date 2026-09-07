15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандро Шварц во второй раз за семь матчей обыграл «Спартак»

Сандро Шварц во второй раз за семь матчей обыграл «Спартак»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц одержал вторую победу над «Спартаком» в семи матчах. Немецкий специалист повторно возглавил бело-голубых этим летом. Прежде он работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Вторая победа Шварца в семи играх с красно-белыми пришлась на матч 7-го тура Альфа-Банк РПЛ этого сезона. Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» такж