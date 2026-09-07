Сандро Шварц во второй раз за семь матчей обыграл «Спартак»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц одержал вторую победу над «Спартаком» в семи матчах. Немецкий специалист повторно возглавил бело-голубых этим летом. Прежде он работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Вторая победа Шварца в семи играх с красно-белыми пришлась на матч 7-го тура Альфа-Банк РПЛ этого сезона. Прошедшая накануне встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Динамо».

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» такж