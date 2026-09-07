15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» отправил нападающего Бальбоа в аренду в аргентинский клуб

«Нижний Новгород» отправил нападающего Бальбоа в аренду в аргентинский клуб
Комментарии

Нападающий Адриан Бальбоа перешёл из «Нижнего Новгорода» в аргентинский «Банфилд» на правах аренды. Об этом сообщил «Нижний Новгород» в телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Нижний Новгород» и «Банфилд» договорились об аренде Адриана Бальбоа с правом выкупа. «Рокки» пополнил состав нашей команды в январе текущего года. За 16 матчей во всех турнирах 32-летний нападающий отметился тремя забитыми голами.

Желаем Адриану как можно чаще радовать болельщиков «Банфилда», — написано в сообщении клуба.

«Нижний Новгород» занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2026/2027. Команда набрала 25 очков за 10 матчей.

Материалы по теме
Новый клуб Варди, форвард для Талалаева, развитие саги Луиса Энрике. Трансферы и слухи дня
Новый клуб Варди, форвард для Талалаева, развитие саги Луиса Энрике. Трансферы и слухи дня