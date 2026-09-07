«Динамо» Москва одержало третью победу подряд в РПЛ

Московское «Динамо» одержало третью победу кряду в рамках Альфа-Банк РПЛ, обыграв «Спартак» — 2:1. Ранее бело-голубые под руководством Сандро Шварца победили «Родину» (3:1) и «Локомотив» (1:0).

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке. В следующем туре бело-голубые в домашнем матче сыграют с «Оренбургом».

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте располагается ЦСКА (15). На последних строчках в турнирной таблице находятся «Факел» (два очка) и «Акрон» (четыре).