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«Динамо» Москва одержало третью победу подряд в РПЛ

«Динамо» Москва одержало третью победу подряд в РПЛ
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Московское «Динамо» одержало третью победу кряду в рамках Альфа-Банк РПЛ, обыграв «Спартак» — 2:1. Ранее бело-голубые под руководством Сандро Шварца победили «Родину» (3:1) и «Локомотив» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке. В следующем туре бело-голубые в домашнем матче сыграют с «Оренбургом».

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте располагается ЦСКА (15). На последних строчках в турнирной таблице находятся «Факел» (два очка) и «Акрон» (четыре).

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