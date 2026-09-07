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«Локомотив» почтил память погибших в день годовщины трагедии ярославского «Локо»

«Локомотив» почтил память погибших в день годовщины трагедии ярославского «Локо»
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Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала в телеграм-канале пост, посвящённый годовщине трагедии ярославского «Локомотива».

7 сентября 2011 года при вылете из аэропорта Туношна разбился самолёт Як-42 авиакомпании «Як Сервис». На борту находилась основная часть хоккейного клуба «Локомотив»: игроки, тренеры, врачи, массажисты, администратор и другие сотрудники команды. Они летели в Минск на первый матч сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего на борту было 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа.

«15 лет назад произошла авиакатастрофа с хоккейной командой ярославского «Локомотива». Страшная трагедия унесла жизни 44 человек. Скорбим вместе с Ярославлем и всем спортивным миром. Вечная память», — сказано в сообщении пресс-службы железнодорожников.

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