Экс-игрок «Фенербахче» Джику: Батраков — отличный футболист, он заслужил играть в Турции

Защитник «Спартака» Александер Джику, ранее выступавший за турецкий «Фенербахче», высказался о переезде российского полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай». Он высоко оценил Батракова, отметив его хорошие качества. Джику считает, что Алексей способен качественно проявить себя в чемпионате Турции.

«Не очень люблю оценивать других игроков, но Батраков — отличный футболист, у него много хороших качеств. Алексей заслуживает играть в чемпионате Турции и вполне здорово может показать себя там», — сказал Джику в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.