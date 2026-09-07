Дебютный гол Мостового — в видеообзоре матча «Локомотива» с «Балтикой» в 7-м туре РПЛ

Вчера, 6 сентября, состоялся матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

В составе «Локомотива» единственный гол забил нападающий Андрей Мостовой на 85-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда набрала шесть очков за семь матчей. «Балтика» располагается на седьмой строчке, заработав 10 очков. На первом месте находится «Краснодар» (19).