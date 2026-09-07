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Игорь Ледяхов объяснил, почему «Спартак» проиграл в матче с «Динамо»

Игорь Ледяхов объяснил, почему «Спартак» проиграл в матче с «Динамо»
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов объяснил, почему красно-белые проиграли московскому «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

«Динамо» выглядело лучше «Спартака» и в игровом плане, и посвежее, и комбинационно переиграли соперника. Хотя надо признать, что «Спартак» неплохо играл до первого пропущенного — прессинговали, в атаке хорошо действовали. Но после ошибки Умярова и пропущенного мяча команда впала в ступор. А после второго мяча «Динамо» взяло инициативу, острее атаковало.

Сказалось, что у «Спартака» не хватало Барко, это ключевая фигура, особенно в атаке. Литвинов травмирован, Зобнин давно не играл в опорной зоне. Эти перестановки сыграли определяющую роль, а три-четыре футболиста «Спартака» просто не попали в игру. Умяров выглядел неважно, Солари вообще не участвовал, пока его не заменили, Парада был очень неубедительным. А «Динамо» провело свою лучшую игру в этом с