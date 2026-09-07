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Нападающий «Челси» Роджерс прокомментировал поражение в дерби с «Арсеналом»

Нападающий «Челси» Роджерс прокомментировал поражение в дерби с «Арсеналом»
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Нападающий «Челси» Морган Роджерс высказался о поражении от «Арсенала» (1:2) в матче 3-го тура чемпионата Англии. Роджерс открыл счёт на второй минуте.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
0:1 Роджерс – 2'     1:1 Хаверц – 25'     2:1 Эдегор – 50'    

«Мы разочарованы. Мы приехали сюда с целью победить, но нам это не удалось, поэтому, конечно, игроки и ребята разочарованы. Но сезон длинный, и это сложное место для выездных матчей. Думаю, мы хорошо себя показали. Мы хорошо играли большую часть времени, создавали моменты и хорошо оборонялись, когда это было необходимо. Конечно, это тяжело, а они сейчас в очень хорошей форме и чувствуют себя отлично.

Нам ещё есть над чем работать. Мы ещё новички, с новым тренером, пытаемся объединить наши идеи и становиться всё лучше и лучше. Но мы справимся. Мы знаем, что справимся. Знаем, что у нас есть качественный состав. Нужно просто усердно работать на тренировках и исправлять ошибки», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Челси».

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