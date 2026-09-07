«Спартак» получил ответ на предложение о приобретении вингера за $ 15 млн — журналист

Московскому «Спартаку» ответили отказом на предложение о приобретении 27-летнего вингера «Гвадалахары» Роберто Альварадо за $ 15 млн. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети X. Ранее появилась информация, что красно-белые ведут переговоры о переходе Альварадо.

Роберто выступает за «Гвадалахару» с 2022 года. В нынешнем сезоне мексиканец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в семи матчах. Роберто также принимал участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Мексики. Его контракт с «Гвадалахарой» рассчитан до 2029 года.

По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная цена игрока составляет € 10 млн.