Морган Роджерс высказался о старте сезона для «Челси» под руководством Хаби Алонсо

Нападающий английского «Челси» Морган Роджерс высказался о начале сезона. «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав шесть очков за три игры.

«Это всего лишь четвёртая игра под его [Хаби Алонсо] руководством. Мы знаем, что нам предстоит много работы. Даже после трёх побед понимали, что нужно работать, поэтому ничего не изменилось. Мы остаёмся полностью сосредоточенными и движемся вперёд. Усердно работаем на тренировочном поле, стараясь лучше понимать друг друга и то, как хотим играть. Мы станем лучше. Знаем, что станем. Снова будем здесь, будем вести тот же разговор об улучшении, потому что всегда хотим совершенствоваться и всегда будем становиться лучше.

Всё было действительно хорошо и очень позитивно. Вы видите, как тренеры приходят и испытывают трудности на начальном этапе, когда им нужно адаптироваться, но мы очень хорошо справились с тем, чтобы принять идеи тренера. Использовали наши качества и игроков, которые у нас есть в раздевалке, хорошо сыграли в победных матчах.

Конечно, есть области, которые нужно улучшить, потому что ещё очень рано. Но, видя позитивные признаки уже на столь раннем этапе и постоянно получая поддержку каждый день на тренировках и в играх, мы можем сказать, что движемся только в одном направлении — вперёд», — приводит слова Роджерса официальный сайт «Челси».