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Андрей Мостовой прокомментировал свой дебют за «Локомотив»

Андрей Мостовой прокомментировал свой дебют за «Локомотив»
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Нападающий «Локомотива» Андрей Мостовой, который перешёл в московскую команду из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды, прокомментировал дебютный матч за железнодорожников. Он вышел на поле в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Победу в этой встрече одержала московская команда со счётом 1:0. Победный мяч забил именно Мостовой.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Были ожидания, и очень рад, что смог их оправдать. «Локомотив» не может находиться там, где он сейчас находится. Надеюсь, это [победа над «Балтикой»] только начало, и дальше продолжим [побеждать]», — приводит слова Андрея Мостового «Матч ТВ».

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