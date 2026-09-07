Андрей Мостовой прокомментировал свой дебют за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Андрей Мостовой, который перешёл в московскую команду из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды, прокомментировал дебютный матч за железнодорожников. Он вышел на поле в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Победу в этой встрече одержала московская команда со счётом 1:0. Победный мяч забил именно Мостовой.

«Были ожидания, и очень рад, что смог их оправдать. «Локомотив» не может находиться там, где он сейчас находится. Надеюсь, это [победа над «Балтикой»] только начало, и дальше продолжим [побеждать]», — приводит слова Андрея Мостового «Матч ТВ».