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«Обидно и странно». Александр Соболев — о неназначенном пенальти в матче с ЦСКА

«Обидно и странно». Александр Соболев — о неназначенном пенальти в матче с ЦСКА
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев признался, что ему было обидно из-за неназначенного пенальти в концовке матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

— Насколько было обидно за пенальти, не поставленный в ворота ЦСКА при счёте 1:1?
— Уже говорил и остаюсь при своём мнении. Защитник ЦСКА попал мне в голову, и это два абсолютно идентичных момента, если сравнивать с тем, когда пенальти поставили нам. Поэтому я был уверен на 100%, что это тоже 11‑метровый. Даже загадал, в какой угол буду бить. Судья сказал мне, что они смотрят момент. Прошло какое‑то время, спросил ещё раз: «По‑прежнему смотрите?» На что арбитр ответил: «Уже нет, вы ударились головами». Было очень странно. И обидно, конечно. Могли выиграть 2:1, а в итоге с таким счётом проиграли. В футболе так бывает, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

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