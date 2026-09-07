«Локомотив» и ЦСКА сыграют в финале женского Кубка России на «РЖД Арене» 27 сентября

Определено место проведения финала Кубка России среди женщин. Решающий матч турнира, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА, пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

«РЖД Арена» примет финал Кубка России среди женских команд. Игра пройдёт 27 сентября в 17:30. В финале встретятся «Локомотив» и ЦСКА – именно эти команды выиграли шесть последних Кубков России. По итогам жеребьёвки железнодорожницы станут номинальными хозяевами матча», — написано в сообщении.

В полуфинале «Локомотив» обыграл московский «Спартак» со счётом 6:3 по сумме двух матчей, ЦСКА оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» — 1:1, 7:6 пен.