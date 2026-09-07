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Форвард «Акрона» Дуду прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом»

Форвард «Акрона» Дуду прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом»
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Нападающий «Акрона» Дуду прокомментировал исход матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Гузина – 36'     1:1 Дуду – 75'     1:2 Беншимол – 78'     2:2 Жезус – 83'    

— Переход на трёх центральных защитников – подстройка под «Оренбург» или обусловлен травмами?
— Прежде всего, да, у нас есть травмированные игроки. Наш главный тренер старался использовать наши сильные стороны. Мы пытались начинать атаки, чтобы создавать преимущество. Поэтому решили начать первый тайм так.

— Что не получалось у команды в первом тайме? До гола игра была равная, а после пропущенного гола, показалось, что не хватило физики.
— Не согласен, что подсели физически. Вся игра складывалась из единоборств, борьбы. Бывает, теряешь концентрацию, бдительность и пропускаешь гол. После разговора в перерыве мы сделали корректировки и смогли переломить игру.

Во втором тайме немного перестроились, вернулись играть по схеме 4-3-3. Это та система, при которой привыкли играть и которую отрабатываем. Перестройка и выход Тедича очень сильно помогли, потому что смогли забить два гола, — сказал Дуду в беседе с корре