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Никита Салтыков перейдёт из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды

Никита Салтыков перейдёт из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды
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Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков перейдёт в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги 21-летний Никита Салтыков провёл шесть матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился. Салтыков выступает за «Локомотив» с 2024 года. Ранее он уже играл за «Крылья Советов».

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала шесть очков за семь матчей. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, заработав семь очков.

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