Ледяхов: у «Зенита» нет командной игры, победа ЦСКА закономерна

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась победой армейцев — 2:1.

«У «Зенита», понятно, есть проблемы. В прошлом сезоне они всего два раза проиграли, а тут уже три поражения после семи туров. Команда не показывает той игры, которой от неё ждут, лидеры выглядят не лучшим образом. Соболев забивает, но командной игры я не вижу. Всё происходит за счёт индивидуальных качеств.

ЦСКА вышел играть от обороны, это правильная тактика в гостях у чемпиона. Они ждали своих шансов и хорошо ими воспользовались, могли забивать ещё. Всё закономерно, хотя в первые 20 минут у «Зенита» было несколько 100-процентных моментов. Забей их, неизвестно, каким был бы результат», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.