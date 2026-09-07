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Ледяхов: у «Зенита» нет командной игры, победа ЦСКА закономерна

Ледяхов: у «Зенита» нет командной игры, победа ЦСКА закономерна
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась победой армейцев — 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«У «Зенита», понятно, есть проблемы. В прошлом сезоне они всего два раза проиграли, а тут уже три поражения после семи туров. Команда не показывает той игры, которой от неё ждут, лидеры выглядят не лучшим образом. Соболев забивает, но командной игры я не вижу. Всё происходит за счёт индивидуальных качеств.

ЦСКА вышел играть от обороны, это правильная тактика в гостях у чемпиона. Они ждали своих шансов и хорошо ими воспользовались, могли забивать ещё. Всё закономерно, хотя в первые 20 минут у «Зенита» было несколько 100-процентных моментов. Забей их, неизвестно, каким был бы результат», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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