Гордон повторил достижение Месси в первых четырёх матчах Ла Лиги за «Барселону»

Полузащитник испанской «Барселоны» Энтони Гордон сделал пять результативных передач в первых четырёх матчах Ла Лиги. Последним игроком, которому это удалось, был аргентинский нападающий Лионель Месси. Об этом сообщил Football on TNT Sports в социальной сети Х.

25-летний Энтони Гордон перешёл в «Барселону» из английского «Ньюкасл Юнайтед» в мае 2026 года. На чемпионате мира 2026 года Гордон провёл шесть матчей за сборную Англии, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Англичане стали бронзовыми призёрами турнира. 39-летний Лионель Месси выступал за «Барселону» в период с 2003 по 2021 год.