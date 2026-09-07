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Газзаев обозначил главную ошибку Карседо в дерби «Спартака» и «Динамо»

Газзаев обозначил главную ошибку Карседо в дерби «Спартака» и «Динамо»
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев обозначил основную ошибку главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2). Он считает, что наставник красно-белых должен был выпустить в стартовом составе форварда Мирлинда Даку.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

— У меня возникают вопросы и к тренерскому штабу красно-белых.

— Какие?
— По стартовому составу. Конечно, отсутствие Барко — серьёзная потеря. Но как можно было оставить в запасе Даку? Почему Карседо не сыграл с первых минут в два нападающих, не выпустил Даку вместе с Угальде? А зачем же вы тогда приобретали этого форварда у «Рубина»? Чтобы держать на лавке в таком статусном матче? По-моему, тренер ошибся. Не скрою, сильно удивился, не увидев албанца на поле с первых минут. Если нет Барко — играй в два форварда! Тем более в квалификации Даку никто не сомневается. В РПЛ он всем всё доказал.

Всё это наводит на мысль, что Карседо вышел играть на ничью. В дерби же надо играть только на победу! Странно… Вы же видели, что из этого всего получилось. Впереди красно-белые были несостоятельны. Не хватило ярко выраженного атакующего футболиста. А Даку вышел на замену только за 15 минут до финального свистка, — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

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