Тимур Лепсая назвал главное событие 7-го тура РПЛ

Футбольный функционер Тимур Лепсая ответил на вопрос, что для него является самым главным событием 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 сентября, тур закроется матчем между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».

— Для кого какое событие главное? Тимур?

— Ну, поражение «Зенита», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» в матче 7-го тура РПЛ проиграл московскому ЦСКА — 1:2. Встреча прошла в субботу, 5 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.