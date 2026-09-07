15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Лепсая назвал главное событие 7-го тура РПЛ

Тимур Лепсая назвал главное событие 7-го тура РПЛ
Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая ответил на вопрос, что для него является самым главным событием 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 7 сентября, тур закроется матчем между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

— Для кого какое событие главное? Тимур?
— Ну, поражение «Зенита», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Зенит» в матче 7-го тура РПЛ проиграл московскому ЦСКА — 1:2. Встреча прошла в субботу, 5 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

Материалы по теме
«Обидно и странно». Александр Соболев — о неназначенном пенальти в матче с ЦСКА